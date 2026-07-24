Fregene | soul funk e jazz davanti al mare con il Sunset festival del Venerdì suona live!

Notizia in breve

Venerdì sera si è tenuto a Fregene il terzo appuntamento del Sunset festival sulla spiaggia, organizzato presso lo stabilimento La Spiaggetta di via Marina di Pisa. L’evento ha proposto musica dal vivo di generi soul, funk e jazz. L’ingresso era gratuito e l’organizzazione era curata dalla Jake&Elwood Music Agency. La manifestazione si è svolta davanti al mare, con pubblico presente in loco.