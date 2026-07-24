Fregene | soul funk e jazz davanti al mare con il Sunset festival del Venerdì suona live!
Venerdì sera si è tenuto a Fregene il terzo appuntamento del Sunset festival sulla spiaggia, organizzato presso lo stabilimento La Spiaggetta di via Marina di Pisa. L’evento ha proposto musica dal vivo di generi soul, funk e jazz. L’ingresso era gratuito e l’organizzazione era curata dalla Jake&Elwood Music Agency. La manifestazione si è svolta davanti al mare, con pubblico presente in loco.
Terzo appuntamento venerdì sera a Fregene con il Sunset festival sulla spiaggia, evento musicale di suol, funk e jazz organizzato allo stabilimento La Spiaggetta di via Marina di Pisa - ingresso libero - e la «Jake&Elwood Music Agency». Questa volta è in programma dalle 19.30 «Marta Capponi Trio» di jazz, con la voce appunto di Marta Capponi, Francesco Mascio alla chitarra ed Emiliano Caroselli alle percussioni. Venerdì prossimo, 31 luglio, invece appuntamento con i «No Script Project», soul-funk, con Sara Corbo voce, Diego Calcagno alle tastiere, Roberto Lo Monaco al basso e Gianluca Carpignano alla batteria. ... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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