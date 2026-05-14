Sunset Jazz Festival interviene il sindaco di Sabaudia | Nessuno ostacolo alla rassegna

Il sindaco di Sabaudia ha preso parola dopo la decisione degli organizzatori di chiudere il Sunset Jazz Festival. In un intervento pubblico, ha spiegato che l’amministrazione comunale non pone ostacoli alla rassegna e ha voluto chiarire alcuni aspetti legati alla vicenda. La comunicazione arriva a pochi giorni dalla comunicazione ufficiale di chiusura dell’evento, senza ulteriori dettagli sui motivi di tale scelta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui