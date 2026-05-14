Sunset Jazz Festival interviene il sindaco di Sabaudia | Nessuno ostacolo alla rassegna
Il sindaco di Sabaudia ha preso parola dopo la decisione degli organizzatori di chiudere il Sunset Jazz Festival. In un intervento pubblico, ha spiegato che l’amministrazione comunale non pone ostacoli alla rassegna e ha voluto chiarire alcuni aspetti legati alla vicenda. La comunicazione arriva a pochi giorni dalla comunicazione ufficiale di chiusura dell’evento, senza ulteriori dettagli sui motivi di tale scelta.
Con un lungo intervento, dopo la decisione degli organizzatori di chiudere l’esperienza del Sunset Jazz Festival, ha deciso di dire la sua il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, per chiarire la posizione della stessa amministrazione e per “precisare alcuni aspetti della vicenda, che credo - ha.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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