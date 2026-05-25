Funk e soul allo Stone Rose con Soul City Band

Notizia in breve

Sabato 30 maggio, nello spazio all'aperto dello Stone Rose di San Vito di Negrar, si terrà un concerto dei Soul City Band. La band proporrà musica soul, spaziando tra brani più vecchi e più recenti. L'evento segnerà l'inizio della stagione estiva, a condizione che il tempo sia favorevole. L’evento si svolgerà nel giardino esterno del locale, offrendo un’atmosfera di festa e musica dal vivo.