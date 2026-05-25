Funk e soul allo Stone Rose con Soul City Band
Sabato 30 maggio, nello spazio all'aperto dello Stone Rose di San Vito di Negrar, si terrà un concerto dei Soul City Band. La band proporrà musica soul, spaziando tra brani più vecchi e più recenti. L'evento segnerà l'inizio della stagione estiva, a condizione che il tempo sia favorevole. L’evento si svolgerà nel giardino esterno del locale, offrendo un’atmosfera di festa e musica dal vivo.
Aria di festa e un anticipo di estate sabato 30 Maggio allo Stone Rose di San Vito di Negrar.Arrivano i Soul City Band che, tempo permettendo, inaugureranno la stagione estiva nel piacevolissimo giardino esterno del locale, proponendo appunto un viaggio nella musica soul, tra vecchi e più recenti. 🔗 Leggi su Veronasera.it
The Stone Roses - Babylon (2025 New Song AI)
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