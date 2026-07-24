Brescia, 24 luglio 2026 – “Ogni volta che una legge costringe una persona competente, appassionata e ancora pienamente capace di svolgere il proprio lavoro a fermarsi esclusivamente perché ha raggiunto una certa età, non perde solo quella persona: perde l’intera collettività ”. Lo ha scritto nero su bianco un gruppo di ex studenti (tra i 19 e i 50 anni) del professor Franco Manni, docente di storia e filosofia al liceo ‘Leonardo’ di Brescia, che ha fatto ricorso contro il decreto di pensionamento. L’ultimo atto della battaglia legale si è chiuso con la sentenza di martedì del giudice del lavoro del Tribunale di Brescia, che ha sancito che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Franco Manni, il prof in pensione contro la sua volontà: gli ex studenti scrivono al ministero: “Accantonato come scarpe rotte”

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