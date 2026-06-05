Bari il prof va in pensione | gli studenti in piedi sui banchi come nel film O capitano! Mio capitano!

Gli studenti del liceo scientifico Salvemini hanno reso omaggio al loro docente in pensione, Gennaro Capriati, con un gesto simbolico. Durante l’ultimo giorno di scuola, si sono messi in piedi sui banchi, riproducendo una scena tratta dal film “Il falò delle vanità”. L’evento si è svolto nell’aula scolastica, con i ragazzi che hanno cantato e recitato un passaggio famoso del film, in segno di ringraziamento.

Gli studenti del liceo scientifico Salvemini di Bari hanno salutato l’ultimo giorno di scuola di Gennaro Capriati, docente di matematica e fisica prossimo alla pensione, salendo in piedi sui banchi e gridando la celebre frase “O capitano! Mio capitano!”. L’omaggio, che riprende la scena finale del film L’Attimo fuggente con Robin Williams, è stato catturato in un video condiviso sulla pagina social dell’istituto barese, raccogliendo centinaia di messaggi di ringraziamento da parte di ex alunni ed ex alunne del professore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Bari, studenti in piedi SUI BANCHI per il prof che va in pensione: O capitano! Mio capitano!

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