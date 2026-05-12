Papà vieni gli devi rompere la faccia | messa alla prova per il 16enne che minacciò il prof Sergio Manni
Un ragazzo di 16 anni di Casarano è stato messo alla prova dopo aver chiamato il padre chiedendogli di picchiare il suo insegnante di chimica. La richiesta, rivolta al genitore, avvenne in relazione a una discussione scolastica. La decisione di affidare al minore un percorso di prova è stata presa in sede legale, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sui motivi specifici che hanno portato a questa decisione.
Chiamò il padre per picchiare il prof di chimica: lo studente di Casarano, all'epoca 16enne, ha ottenuto la messa alla prova. Citati in giudizio i familiari che lo spalleggiarono.🔗 Leggi su Fanpage.it
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