Papà vieni gli devi rompere la faccia | messa alla prova per il 16enne che minacciò il prof Sergio Manni

Un ragazzo di 16 anni di Casarano è stato messo alla prova dopo aver chiamato il padre chiedendogli di picchiare il suo insegnante di chimica. La richiesta, rivolta al genitore, avvenne in relazione a una discussione scolastica. La decisione di affidare al minore un percorso di prova è stata presa in sede legale, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sui motivi specifici che hanno portato a questa decisione.

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