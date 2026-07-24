Franco Colapinto contro i tifosi della Spagna | Vergognoso bruciare la maglia di Messi

Da fanpage.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il pilota di Formula 1 ha criticato i tifosi spagnoli dopo la finale mondiale di calcio. Ha commentato che i festeggiamenti sono stati troppo esagerati, evidenziando il gesto di bruciare la maglia di Messi come vergognoso. Dopo aver riconosciuto i meriti della squadra spagnola, ha espresso disappunto per alcuni comportamenti dei supporter, definendoli inappropriati.

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Il pilota di Formula 1 ha commentato la finale dei Mondiali di calcio e dopo aver reso merito alla Spagna ha dichiarato che i festeggiamenti non gli sono piaciuti, li ha giudicati eccessivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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