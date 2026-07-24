Franco Colapinto contro i tifosi della Spagna | Vergognoso bruciare la maglia di Messi
Il pilota di Formula 1 ha criticato i tifosi spagnoli dopo la finale mondiale di calcio. Ha commentato che i festeggiamenti sono stati troppo esagerati, evidenziando il gesto di bruciare la maglia di Messi come vergognoso. Dopo aver riconosciuto i meriti della squadra spagnola, ha espresso disappunto per alcuni comportamenti dei supporter, definendoli inappropriati.
Il pilota di Formula 1 ha commentato la finale dei Mondiali di calcio e dopo aver reso merito alla Spagna ha dichiarato che i festeggiamenti non gli sono piaciuti, li ha giudicati eccessivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Rude. Così ha commentato Arvid Lindblad sotto la foto di Franco Colapinto con la maglia dell’Albiceleste dopo la vittoria dell’Argentina contro la sua Inghilterra di ieri in semifinale dei Mondiali di Calcio. #MemasGP #fifaworldcup #FrancoColapinto #Alpine # facebook
Franco Colapinto conquista il 10° posto a Spa nel GP del Belgio 2026: Felice per il punto e per il doppio sorpasso, ora pensiamo a Budapest. #colapinto #alpine #spa #formula1 #f1 x.com
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