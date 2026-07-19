Vergognoso comportamenti inammissibili | Rabiot dopo la sconfitta della Francia nella finalina dei Mondiali

Adrien Rabiot ha usato parole durissime dopo la finale per il terzo posto dei Mondiali persa dalla Francia: "È vergognoso, comportamenti inammissibili". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Rabiot non ci sta e si scaglia contro i compagni della Francia: "Comportamenti inammissibili da parte di alcuni"Adrien Rabiot ha criticato i compagni di squadra della nazionale francese, accusandoli di avere comportamenti inaccettabili.

Rabiot: "Primi 45' inammissibili, mai visto certi comportamenti. Riparto dal Milan, parlerò con Amorim e..."Un calciatore francese ha commentato negativamente la sua prestazione nei primi 45 minuti di una partita, definendoli inaccettabili e indicando di...

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Francia, Rabiot durissimo: Primo tempo vergognoso, certi comportamenti inammissibiliAdrien Rabiot non usa mezzi termini dopo la sconfitta della Francia contro l'Inghilterra nella finale per il terzo posto del Mondiale. tuttomercatoweb.com