Spagna-Argentina e una sliding door del passato | Messi poteva vestire la maglia della Spagna ma

Da sportmediaset.mediaset.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Come nel film Sliding doors, in cui una frazione di secondo cambia la storia della protagonista, allo stesso modo anche Lionel Messi si è trovato, più di vent'anni fa, davanti a una scelta che avrebbe potuto stravolgere il suo destino e quello della nazionale argentina. Nel 2004 Messi, all'epoca diciassettenne, è già considerato un talento cristallino, tanto che la Spagna arriva quasi al punto di completare le pratiche burocratiche per convocarlo al Mondiale Under 20 e renderlo formalmente un giocatore della propria nazionale. In Argentina, però, anche l'allora ct Pekerman aveva messo gli occhi sul talento della Pulce: "Era il volto nuovo del nostro calcio, dovevamo solo evitare di perderlo". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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