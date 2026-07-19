Spagna-Argentina e una sliding door del passato | Messi poteva vestire la maglia della Spagna ma
Come nel film Sliding doors, in cui una frazione di secondo cambia la storia della protagonista, allo stesso modo anche Lionel Messi si è trovato, più di vent'anni fa, davanti a una scelta che avrebbe potuto stravolgere il suo destino e quello della nazionale argentina. Nel 2004 Messi, all'epoca diciassettenne, è già considerato un talento cristallino, tanto che la Spagna arriva quasi al punto di completare le pratiche burocratiche per convocarlo al Mondiale Under 20 e renderlo formalmente un giocatore della propria nazionale. In Argentina, però, anche l'allora ct Pekerman aveva messo gli occhi sul talento della Pulce: "Era il volto nuovo del nostro calcio, dovevamo solo evitare di perderlo". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
¡EL REY HA VUELTO! Márquez ya está a solo 18 puntos del liderato | Duralavita
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