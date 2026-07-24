Le autorità del dipartimento della Gironda hanno evacuato via mare turisti e residenti dalla penisola di Cap Ferret a causa di un vasto incendio boschivo. L’evacuazione riguarda sia residenti sia visitatori presenti nella zona sulla costa atlantica. La situazione è stata dichiarata critica e le operazioni di evacuazione sono state avviate immediatamente. Nessuna informazione è stata fornita sui numeri esatti delle persone coinvolte o sullo stato attuale dell’incendio.

Le autorità del dipartimento della Gironda, nel sud-ovest della Francia, hanno attuato l’evacuazione via mare di massa dei turisti e dei residenti dalla penisola di Cap Ferret, sulla costa atlantica, per vasto incendio boschivo divampato nella zona. Il ministro dell’Interno Laurent Nunez ha annunciato che nella regione sono andati in fumo oltre 10mila ettari e sono state evacuate 40mila persone. Circa cinquanta abitazioni sono state distrutte dalle fiamme che infuriano da mercoledì. L’incendio ha sfondato la linea di contenimento difensiva che era stata istituita per cercare di rallentarne l’avanzata, spingendo il presidente della regione a ordinare l’evacuazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, residenti evacuati dalla Penisola di Cap Ferret per gli incendi

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Thousands Evacuated as Wildfires Spread Rapidly Across Southwestern France | APT

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