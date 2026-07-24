La prefettura della Gironda ha disposto l’evacuazione di tutta la penisola di Cap-Ferret a causa di un incendio che si è sviluppato mercoledì a nord del bacino di Arcachon. Durante la notte, le fiamme sono aumentate di dimensioni, interessando ora un’area di oltre 8 chilometri quadrati. Numerose barche sono state utilizzate per allontanarsi dalle zone colpite, secondo quanto riferito dalle autorità. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o danni materiali.

In Francia la prefettura della Gironda ha ordinato l’evacuazione di tutta la penisola di Cap-Ferret a causa dell’incendio che mercoledì è divampato a nord del bacino di Arcachon, le cui dimensioni sono raddoppiate durante la notte fino a interessare ora una superficie di oltre 8.700 ettari. L’evacuazione si svolge via terra attraverso la RD106, ma anche con navette marittime e barche che stanno permettendo a centinaia di persone di sfuggire alle fiamme. La zona di Arcachon e Cap Ferret, a sud-ovest di Bordeaux, è molto frequentata dai turisti durante l’estate. Secondo la prefettura della Gironda, l’incendio ha distrutto diverse abitazioni a Le Porge, a Lège-Cap-Ferret e a Saumos. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, incendi a Cap-Ferret: barche per sfuggire alle fiamme

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