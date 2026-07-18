mondiali a new york la finale spagna argentina minacciata dagli incendi in canada e allerta meteo

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si terrà a New York domani alle 21 ora italiana. La partita potrebbe essere influenzata dagli incendi in Canada, che hanno causato un aumento delle concentrazioni di inquinanti nell’aria. Le autorità locali stanno monitorando costantemente la qualità dell’aria in città, con controlli ora per ora, a causa dell’allerta meteo e degli effetti degli incendi.

Si monitora la qualità dell’aria di New York ora per ora per la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina prevista per domani alle 0re 21 (orario italiano). Ci sono stati infatti degli incendi boschivi in Canada, che hanno portato nubi grigie e l’obbligo di mascherine per chi cammina a piedi. Gli incendi in Canada minacciano la finale dei Mondiali. Marca scrive che c’è ottimismo per domani, ma la decisione finale dipenderà dall’intensità di nubi: Lo skyline di Manhattan è scomparso dietro una spessa nuvola grigia e le mascherine sono riapparse per le strade. Gli incendi boschivi in Canada hanno posto il più grande evento sportivo del pianeta sotto una minaccia inaspettata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Mondiali, il fumo degli incendi minaccia la finale di New York

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Incendi in Canada minacciano la finale dei Mondiali 2026 a New York, città "scompare" nel fumo "arancione"Gli incendi boschivi in Ontario, Canada, sono cresciuti significativamente, generando un grande volume di fumo che ha raggiunto le aree di New York.

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Sulla finale dei Mondiali non aleggia solo il rischio legato al fumo degli incendi boschivi in Canada, che ha peggiorato la qualità dell'aria nell'area di New York e del New Jersey. L'articolo continua al link shorturl.at/Gy8Jk x.com

Mondiali, a New York la finale Spagna-Argentina minacciata dagli incendi in Canada e allerta meteoA New York, oltre ai fumi provenienti dagli incendi in Canada, c'è il rischio di allerta meteo per la finale dei Mondiali. ilnapolista.it

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