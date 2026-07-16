Centinaia di persone intrappolate! Incendio terrificante | situazione drammatica

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato su una montagna, causando l’evacuazione di centinaia di persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno cercando di circoscrivere le fiamme. La zona, molto frequentata in estate, è stata dichiarata inaccessibile e le autorità stanno gestendo l’emergenza. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio o sui feriti. La situazione rimane critica e le operazioni di spegnimento sono in corso.