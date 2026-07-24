Francesco Nozzolino dalla bulimia ai 118 chili | la sua rinascita dopo aver toccato i 200 kg diventa un messaggio di speranza

Francesco Nozzolino, noto volto televisivo, ha raccontato di aver perso 118 chili partendo da un peso di circa 200 kg. Ha descritto il suo percorso di lotta contro la bulimia e i problemi legati al cibo, evidenziando come abbia affrontato una fase difficile prima di riuscire a migliorare la sua salute. Ha parlato di un percorso personale di rinascita e trasformazione.

Francesco Nozzolino, volto noto di Avanti un altro, ha deciso di aprirsi completamente sulla sua battaglia più difficile: quella contro il peso, la bulimia e un rapporto malato con il cibo che lo ha portato a toccare i 200 chili. In una lunga intervista a FanPage e attraverso i suoi canali social, l’ex concorrente televisivo ha raccontato senza filtri il percorso di trasformazione che sta affrontando, fatto di dieta, consapevolezza psicologica e la volontà di prendersi finalmente cura di sé. Il punto di svolta è arrivato dopo la morte della madre, evento che ha segnato profondamente la sua vita e il suo corpo. Il dolore si è tradotto in un aumento di peso incontrollato che lo ha portato a superare i 200 chili, trasformando il cibo da nutrimento a rifugio emotivo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Francesco Nozzolino La sua trasformazione e la lotta contro la bulimia

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