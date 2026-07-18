Francesco Nozzolino | Cerco lavoro non si vive di TV Sono a dieta peso 118 kg e farò un trapianto di capelli

Francesco Nozzolino, noto per aver partecipato a programmi televisivi, ha annunciato di essere alla ricerca di un impiego, sottolineando che non si vive di televisione. Ha anche detto di essere a dieta, pesando 118 kilogrammi, e di aver programmato un trapianto di capelli. Attualmente, non è impegnato in progetti televisivi e si sta concentrando sulla sua vita personale e professionale.

Intervista a Francesco Nozzolino. Il volto di Avanti un altro e The 50 si racconta. In attesa di tornare in TV nel programma di Paolo Bonolis è in cerca di un lavoro. Il 36enne, inoltre, annuncia di voler intervenire sul suo aspetto fisico: "Farò un trapianto di capelli e la liposuzione del doppio mento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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