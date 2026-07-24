Francesco Dolci ha commentato le recenti minacce di morte rivolte a lui, chiedendo alla madre di Pamela Genini di dire la verità. Dolci ha detto che nessuno crede più alla donna e ha insistito affinché fornisca chiarimenti. La questione riguarda le dichiarazioni della madre di Pamela Genini, che sono state al centro di attenzione. Dolci ha invitato pubblicamente Una Smirnova a smettere di tacere e a parlare apertamente.

“Nessuno crede più alla signora Una, è lei che deve dire la verità”: questo l’ennesimo messaggio che Francesco Dolci rivolge a Una Smirnova, la madre di Pamela Genini. Recentemente l’impresario di Sant’Omobono Terme ha mostrato una lettera contenente minacce di morte, rinvenuta nella cassetta della posta della madre. Secondo Smirnova, Dolci “dovrebbe confessare” di essere l’autore della profanazione della tomba della figlia. Nell’inchiesta, il 43enne è indagato per vilipendio di cadavere. Francesco Dolci attacca nuovamente Una Smirnova Le minacce di morte in una lettera "Io con Pamela Genini avevo una relazione" Francesco Dolci attacca nuovamente Una Smirnova Lo scontro tra Francesco Dolci e Una Smirnova, madre di Pamela Genini, continua. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Francesco Dolci parla dopo le minacce di morte e attacca la madre di Pamela Genini: "Smettila, di' la verità"

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