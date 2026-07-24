L’attrice Francesca Chillemi ha chiesto alle emittenti di spostare l’inizio della prima serata più presto. Secondo lei, le fiction dovrebbero andare in onda prima, così genitori e figli potrebbero vederle insieme. Chillemi ha sottolineato che questa modifica potrebbe aiutare a riportare la televisione al centro della vita familiare. La sua proposta ha suscitato discussioni sui cambiamenti negli orari delle trasmissioni.

Francesca Chillemi invita le emittenti a ripensare gli orari della prima serata. Secondo l’attrice, le fiction dovrebbero essere trasmesse prima per favorire la condivisione tra genitori e figli e riportare la televisione al centro della famiglia. Leggi anche: Francesca Chillemi e il suo compagno hanno rimandato il matrimonio: ma che succede? Cosa c’è dietro? Negli ultimi anni la televisione è profondamente cambiata, così come le abitudini degli spettatori. Tra piattaforme digitali, contenuti on demand e ritmi sempre più frenetici, è diventato più difficile condividere un momento davanti allo schermo con tutta la famiglia, come accadeva in passato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Francesca Chillemi come Elena Sofia Ricci: anche lei vuole che la prima serata inizi prima, il suo appello

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Che Dio Ci Aiuti: FRANCESCA CHILLEMI (RIPRESA DA ELENA SOFIA RICCI) NEL PULMINO DI SUOR ANGELA

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