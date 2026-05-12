A giugno 2026 le riprese della nona stagione di Che Dio ci aiuti si svolgeranno a Roma. La serie, che è in onda da quindici anni su Rai1, tornerà con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi nel cast. La conferma delle riprese è arrivata nelle ultime settimane, segnando la continuazione di una produzione che da tempo mantiene un ruolo stabile nel palinsesto della rete pubblica.

Questa estate riapre il set di Che Dio ci aiuti 9 con le riprese che inizieranno a giugno 2026 a Roma, confermando la longevità di una serie che ha accompagnato gli spettatori di Rai1 da quindici anni. Si ipotizza che la nona stagione possa andare in onda tra la fine del 2027 o l’inizio del 2028. Francesca Chillemi in Che dio ci aiuti Casting News riporta che la protagonista della nuova stagione sarà ancora Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra, figura di riferimento della casa famiglia romana attorno alla quale si snoderanno le vicende sentimentali, familiari e sociali dei vari personaggi. Dalla scorsa stagione, infatti, l’ambientazione della serie si è spostata a Roma nella Casa del Sorriso, la struttura gestita da Suor Azzurra.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Che Dio ci aiuti 9, a giugno si gira: torna Elena Sofia Ricci con Francesca Chillemi

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