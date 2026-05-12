Che Dio ci aiuti avrà una nona stagione ritorna Francesca Chillemi ma anche Elena Sofia Ricci

Che Dio ci Aiuti 9 si farà e le riprese inizieranno a giugno. La fiction di Rai1, tra le più amate di sempre, vedrà il ritorno da protagonista di Francesca Chillemi, ma non mancherà nemmeno Elena Sofia Ricci che pur avendo lasciato la serie, continua a presenziare in qualche puntata, a dimostrazione del fatto che il pubblico è ancora affezionato al personaggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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