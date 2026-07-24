Due giovani sono stati arrestati a Forte dei Marmi dopo aver tentato di mettere in atto la truffa del falso carabiniere. La vittima ha riconosciuto le modalità dell’inganno e ha allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute rapidamente. La polizia ha fermato i sospettati prima che potessero portare a termine il raggiro. L’episodio si è concluso con l’arresto e il sequestro di alcuni oggetti utilizzati nel tentativo di truffa.

Forte dei Marmi (Lucca), 24 luglio 2026 – Hanno tentato di mettere a segno la classica truffa del falso carabiniere, ma il piano è fallito grazie alla prontezza della vittima e al tempestivo intervento della polizia. Due giovani, entrambi provenienti dalla provincia di Napoli e con precedenti penali, sono stati arrestati in flagranza a Forte dei Marmi con l'accusa di tentata truffa aggravata. Cosa è successo. L'episodio è avvenuto nella mattinata di giovedì 23 luglio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del commissariato di di Forte dei Marmi, i due avevano contattato telefonicamente una residente, prima sul cellulare e poi sul telefono fisso, spacciandosi per militari dell'Arma dei carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forte dei Marmi, tentano la truffa del falso carabiniere: arrestati due giovani

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