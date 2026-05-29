Due giovani sono stati arrestati a Sondrio con l’accusa di aver truffato anziani fingendosi carabinieri. I due avvicinavano le vittime, spesso in strada o a domicilio, e riuscivano a sottrarre oro e denaro. La polizia ha identificato e fermato i sospetti dopo diverse denunce di vittime. L’indagine è ancora in corso per verificare eventuali altri episodi.

Due giovani sono stati arrestati per truffa aggravata ai danni di anziani, dopo essere stati sorpresi in flagranza di reato mentre si spacciavano per carabinieri. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sondrio, con il supporto delle Stazioni di Berbenno di Valtellina, Chiesa in Valmalenco, Ponte in Valtellina e della Compagnia di Tirano. I due, un 21enne residente in Brianza e un 19enne dell’hinterland milanese, sono stati fermati dopo aver messo a segno due truffe ai danni di persone anziane, utilizzando il metodo del finto carabiniere. L'operazione a Sondrio Il modus operandi: il finto carabiniere e la truffa agli anziani La tempestiva denuncia e le indagini Un secondo colpo e l’arresto lungo la S. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Truffa del finto carabiniere a Sondrio, due giovani arrestati dopo aver raggirato persone anziane

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Truffa del finto carabiniere ai danni di unanziana: arrestati in due

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