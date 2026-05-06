Truffa del falso carabiniere | allontanano marito e figlio per derubare un' anziana arrestati due 20enni

Due giovani di 22 e 27 anni, residenti in provincia di Napoli, sono stati arrestati dai carabinieri di Verbania con l’accusa di aver messo in atto una truffa ai danni di una donna di 78 anni. Secondo le ricostruzioni, i due hanno finto di essere carabinieri e hanno allontanato il marito e il figlio dell’anziana, con l’obiettivo di sottrarre dei beni. L’arresto è stato effettuato con il supporto dei carabinieri di Premosello Chiovenda e Stresa.

I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Verbania, con il supporto dei colleghi di Premosello Chiovenda e Stresa, hanno arrestato due giovani di 22 e 27 anni, residenti in provincia di Napoli, con l'accusa di truffa aggravata in concorso ai danni di una donna di 78 anni. I due avrebbero messo.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Truffa del falso carabiniere per derubare anziana a Sansepolcro, due arrestiArezzo, 1 aprile 2026 – Si sono finti carabinieri per introdursi in casa di un'anziana e rubarle gioielli e preziosi, per un valore di 40mila euro,... Leggi anche: "Ho arrestato suo figlio, ha nascosto qui la refurtiva": falso carabiniere truffa anziana Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Truffa del falso carabiniere: la vittima lo fa arrestare; Agrigento, truffa a un'anziana col metodo del falso carabiniere: minorenne finisce in comunità; In Garfagnana terzo tentativo di truffa con la tecnica del falso carabiniere. Denunciati gli auturi; Truffa del finto carabiniere a Martignano, l’arrestato davanti al giudice: Sono stato mandato da Napoli per ritirare gli ori. Truffa del falso carabiniere: allontanano marito e figlio per derubare un'anziana, arrestati due 20enniUna complessa messa in scena per isolare la vittima in casa: i carabinieri intercettano i responsabili vicino a Carpugnino con la refurtiva ... novaratoday.it Barrafranca. Tentata truffa del falso Carabiniere sventata: scatta il foglio di viaNell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane, personale delle FF.OO. interveniva nel comune di Barrafranca (EN) a seguito della segnalazione di ... libertasicilia.it Prestazioni intramoenia irregolari, cardiologo indagato per truffa – Chi è e cosa sappiamo Guardia di finanza in ospedale per notificare un atto e sequestrare il telefonino del medico - facebook.com facebook