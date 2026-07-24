Formula 1 Hamilton | Giornata positiva in condizioni impegnative

"Nel complesso è stata una giornata positiva: le condizioni erano piuttosto impegnative, con il vento che ha reso le cose un po' più complicate e una pista piuttosto sconnessa in alcuni tratti. La vettura si è comportata meglio nella seconda sessione e tra un turno e l'altro abbiamo fatto dei buoni progressi, anche se ci sono ancora alcuni aspetti sui quali dobbiamo migliorare. Questa sera analizzeremo tutti i dati, continueremo a lavorare sul bilanciamento della vettura e speriamo di trovare ancora un po' di prestazione in vista di domani". Lo ha detto il pilota della Ferrari Lewis Hamilton al termine della prima giornata di prove libere del Gp d'Ungheria di F1, chiusa con il miglior tempo nella seconda sessione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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