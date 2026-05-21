Il cardinale Camillo Ruini si trova nuovamente ad affrontare un quadro clinico particolarmente delicato. Da alcuni giorni, infatti, l’ex presidente della CEI sarebbe in condizioni di salute critiche, descritte da fonti vicine come “impegnative“. Il porporato, che ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, non avrebbe comunque avuto bisogno di un ricovero ospedaliero, dal momento che l’assistenza – con somministrazione di ossigeno – è possibile anche restando nella sua casa di Roma, un appartamento nel Seminario Minore, non lontano dalle Mura Vaticane. Medici e infermieri si starebbero alternando costantemente per monitorarlo. I precedenti... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cardinale Camillo Ruini in condizioni "impegnative", il porporato di 95 anni è curato in casa con l'ossigeno

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