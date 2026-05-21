Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende avrebbe deciso di restare a casa dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.?Il cardinale Ruini è un personaggio chiave della Chiesa italiana. È stato presidente della Conferenza episcopale italiana dal 7 marzo 1991 alla stessa data del 2007. Proprio nel 2007 mobilito’ il primo Family day in difesa della famiglia tradizionale e contro l’estensione dei diritti e le unioni civili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il cardinale Ruini in condizioni "impegnative". Il vaticano: "Assistito a casa"

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Il cardinale Ruini in condizioni critiche: è curato a casaSecondo quanto si apprende avrebbe deciso di restare a casa dove in queste ore si alternano medici e infermieri.

Il cardinale Ruini in condizioni critiche: assistito da medici e infermieri, è curato a casa x.com

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