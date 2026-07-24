Fondazione Banca Popolare di Bergamo | nuove attrezzature per la mensa dei Frati minori cappuccini

Notizia in breve

La Fondazione Banca Popolare di Bergamo ha installato nuove attrezzature nella mensa dei Frati minori cappuccini. La struttura distribuisce pasti ogni giorno e accoglie persone in difficoltà. Centinaia di volontari contribuiscono al servizio, offrendo supporto e assistenza quotidiana senza clamore. La solidarietà si manifesta attraverso le attività di questa mensa, che rappresenta un punto di riferimento per chi necessita di aiuto alimentare e di un luogo di accoglienza.