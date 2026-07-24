Fondazione Banca Popolare di Bergamo | nuove attrezzature per la mensa dei Frati minori cappuccini
La Fondazione Banca Popolare di Bergamo ha installato nuove attrezzature nella mensa dei Frati minori cappuccini. La struttura distribuisce pasti ogni giorno e accoglie persone in difficoltà. Centinaia di volontari contribuiscono al servizio, offrendo supporto e assistenza quotidiana senza clamore. La solidarietà si manifesta attraverso le attività di questa mensa, che rappresenta un punto di riferimento per chi necessita di aiuto alimentare e di un luogo di accoglienza.
Bergamo. C’è una solidarietà che si misura nei pasti distribuiti ogni giorno, nell’accoglienza offerta alle persone più fragili, nel lavoro silenzioso di centinaia di volontari. E c’è un modo concreto per sostenerla: mettere chi opera quotidianamente al servizio degli altri nelle condizioni di farlo sempre meglio. Con questo spirito, Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Ente Filantropico sostiene con un contributo di circa 17 mila euro l’acquisto di nuove attrezzature destinate alla Mensa Opera Padre Alberto Beretta dei Frati Minori Cappuccini di Bergamo, contribuendo al rinnovamento della cucina e degli spazi di servizio attraverso la fornitura di un armadio freezer, di un abbattitore e di una macchina industriale lavapavimenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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