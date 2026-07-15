Il 16 luglio alle 18 nella Sala Funi di viale Roma 2 a Bergamo si terrà il primo incontro della rassegna, con un confronto tra Jacopo Veneziani e Roberta Frigeni. Durante l’evento sarà proiettato anche un documentario sulla Fondazione.

L’EVENTO. Giovedì 16 luglio in Sala Funi il confronto tra Jacopo Veneziani e Roberta Frigeni. In programma anche un documentario sulla Fondazione. Il primo incontro è in programma giovedì 16 luglio alle 18 nella Sala Funi di viale Roma 2, a Bergamo. Al centro il dialogo «La cultura che costruisce cittadinanza», con lo storico dell’arte e divulgatore Jacopo Veneziani e Roberta Frigeni, direttrice del Museo delle Storie di Bergamo. Modera Max Pavan, responsabile dell’informazione di Bergamo Tv. Il confronto partirà dal ruolo pubblico della cultura e dalla sua capacità di favorire partecipazione, consapevolezza e senso di appartenenza. Durante la serata sarà presentato in anteprima anche un video-documentario dedicato alla storia della Fondazione, prodotto da Officina della Comunicazione con la regia di Omar Pesenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

© Ecodibergamo.it - Comunità in dialogo, Jacopo Veneziani apre la rassegna di Fondazione Banca Popolare di Bergamo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Comunità in dialogo, la rassegna per i 35 anni di Fondazione Banca Popolare di Bergamo: primo incontro con Jacopo VenezianiDurante il primo incontro della rassegna per i 35 anni di una banca popolare, Jacopo Veneziani, storico dell’arte, ha partecipato insieme a Roberta...

Comunità in dialogo, tra i protagonisti: Jacopo Veneziani, Giovanni Bazoli, Gianfelice Rocca, il cardinal Zuppi e Mauro CerutiUn incontro tra diversi protagonisti ha riunito figure come Jacopo Veneziani, Giovanni Bazoli, Gianfelice Rocca, il cardinale Zuppi e Mauro Ceruti a...

Temi più discussi: Comunità in dialogo, tra i protagonisti: Jacopo Veneziani; Comunità in dialogo, Jacopo Veneziani apre la rassegna di Fondazione Banca Popolare di Bergamo; Comunità in dialogo, la rassegna per i 35 anni di Fondazione Banca Popolare di Bergamo: primo incontro con Jacopo Veneziani; Cultura, educazione, filantropia e pace: la rassegna Comunità in dialogo guarda al futuro.

Comunità in dialogo, Jacopo Veneziani apre la rassegna di Fondazione Banca Popolare di BergamoGiovedì 16 luglio in Sala Funi il confronto tra Jacopo Veneziani e Roberta Frigeni. In programma anche un documentario sulla Fondazione. ecodibergamo.it

La gentilezza e la bellezza raccontate da Jacopo VenezianiIronico, coinvolgente: Jacopo Veneziani – storico dell’arte con un grande talento per la divulgazione – lo scorso giovedì sera è stato un intrattenitore davvero speciale della consueta serata ... ilrestodelcarlino.it