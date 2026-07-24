Follia in Italia auto contromano per 5 chilometri | investito motociclista

Un'auto ha percorso circa cinque chilometri contromano su una strada molto trafficata nell’area napoletana, investendo un motociclista durante il tragitto. Numerosi veicoli hanno dovuto frenare bruscamente per evitare l’incidente, mentre i fari provenivano dalla direzione opposta. La scena ha causato panico tra gli automobilisti e i motociclisti presenti, creando confusione e un rapido susseguirsi di manovre di emergenza. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o sull’identità dei coinvolti.

Fari che arrivano all’improvviso dalla direzione sbagliata, frenate disperate e pochi istanti per capire cosa stia accadendo. Su una delle arterie più trafficate dell’area napoletana, una scena da incubo ha gettato nel panico automobilisti e motociclisti. Una corsa assurda, conclusa solo grazie all’intervento della polizia stradale. È accaduto nei pressi dello snodo di Astroni, lungo il collegamento verso Arco Felice. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, alla guida dell’auto c’era una donna che avrebbe invertito improvvisamente la marcia, imboccando la carreggiata nel senso opposto a quello di percorrenza. Da quel momento sarebbero iniziati cinque chilometri contromano, un tratto lunghissimo vissuto con tensione da chi si è trovato davanti il veicolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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