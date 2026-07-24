Follia in Italia auto contromano per 5 km | investito motociclista
Un'auto ha percorso circa 5 km contromano prima di investire un motociclista. La scena si è svolta su una strada italiana, dove la linea centrale improvvisamente scompare, creando confusione e pericolo. La vettura ha circulato in senso opposto per diversi chilometri, causando panico tra gli altri automobilisti. Non ci sono dettagli su eventuali feriti o altre conseguenze immediatamente note.
La strada si trasforma all’improvviso in un incubo di sguardi e fari accecanti quando la linea bianca del centro carreggiata smette di guidare e comincia a spaventare. Il motore ruggisce nella direzione sbagliata, mentre la traiettoria di un veicolo impazzito incrocia la traiettoria di chi sta semplicemente tornando a casa o andando al lavoro. Tra le curve di un’arteria ad alta frequenza, dove la velocità trasforma ogni frazione di secondo in una questione di vita o di morte, una vettura sfreccia contro il flusso naturale del traffico, seminando il panico e lasciando dietro di sé una scia di sconcerto, frenate stridenti e un inevitabile impatto con chi si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Automobile sulla folla a Modena: Il conducente scappa a piedi dopo l'impatto, la gente lo rincorre
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