Focene 61enne disperso in mare | proseguono senza sosta le operazioni di ricerca

Le operazioni di ricerca di un pescatore di 61 anni disperso in mare al largo di Focene continuano senza sosta. L’uomo è scomparso nella mattinata di ieri e sono in corso ricerche via mare, terra e dall’alto, a quasi 24 ore dall’allarme.

Proseguono senza interruzioni le ricerche di un pescatore di 61 anni di Fiumicino, disperso nelle acque al largo di Focene. L’uomo risulta scomparso dalla mattinata di ieri e, a quasi 24 ore dall’allarme, le operazioni di soccorso continuano via mare, via terra e dall’alto. L’allarme è stato lanciato da un altro pescatore che ha notato il piccolo natante dell’uomo procedere senza controllo, con il motore acceso e le cime da pesca ancora in acqua, ma senza nessuno a bordo. La segnalazione ha fatto immediatamente scattare la macchina dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, il 61enne era uscito in mare alle prime luci dell’alba. La scomparsa sarebbe avvenuta in un intervallo di tempo compreso tra le 6:30 e le 9:30. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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