Il vento ha riacceso il fronte di incendio a Nocera Umbra, dove circa 180 ettari di vegetazione sono stati distrutti. Le squadre di vigili del fuoco e volontari continuano le operazioni di spegnimento senza interruzioni. La colonna di fumo si vede da lontano e le fiamme si estendono in diverse zone della zona colpita. La situazione rimane critica e le operazioni di intervento sono ancora in corso.

Prosegue senza tregua l’emergenza incendi in Umbria. Nel bollettino aggiornato alle ore 18 di oggi, sabato 18 luglio, la situazione appare in graduale miglioramento in alcune aree, ma resta ancora delicata soprattutto nel territorio di Nocera Umbra, dove il forte vento e le elevate temperature hanno provocato la riattivazione di un tratto del fronte di fuoco. A Costacciaro, i Vigili del Fuoco e le squadre dell’Agenzia Forestale Regionale sono intervenuti nelle ultime ore dopo la segnalazione di alcuni piccoli focolai sviluppatisi su ceppaie ancora calde. Grazie al rapido intervento del personale, la situazione risulta attualmente sotto controllo e costantemente monitorata per evitare nuove riprese delle fiamme. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Incendi in Umbria: il vento riaccende il fronte di Nocera Umbra, 180 ettari in fumo. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento

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