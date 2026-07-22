Carrara al via il festival della creatività tra musica scultura e gastronomia

A Carrara si svolge il festival della creatività il 24 e 25 luglio, con musica, scultura e gastronomia che animano il centro storico. Durante le due giornate, le strade e i vicoli della città saranno pieni di eventi e installazioni artistiche. Il festival coinvolge artisti e chef, offrendo spettacoli dal vivo e degustazioni. La manifestazione si svolge su più location nel cuore della città, attirando visitatori e appassionati di arte e cultura.

Carrara, 22 luglio 2026 - A Carrara venerdì 24 e sabato 25 luglio l’arte e la creatività invaderanno le strade e i vicoli del centro storico. Grazie a ‘CArt, creativi in dialogo’ il festival della creatività che per due giorni consecutivi porterà all’ombra delle Alpi Apuane artisti e artigiani delle città creative Unesco di: Jingdezhen (Cina); Gabrovo (Bulgaria); Manises e Siviglia (Spagna) e le italiane Bergamo, Como, Fabriano, Faenza, La Spezia, Pesaro e Roma. Nei tre anni di CArt sono state più di 30 le città creative che da ogni parte del mondo hanno partecipato al festival. L’appuntamento venerdì 24 e sabato 25 sarà a partire dalle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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