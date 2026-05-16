Festival della Bellezza | 50 appuntamenti tra arte musica e filosofia

Il Festival della Bellezza presenta un programma di 50 eventi distribuiti in 25 luoghi dedicati all’arte, alla musica e alla filosofia. Tra gli appuntamenti, ci sono incontri con autori di vari ambiti culturali e spettacoli che coinvolgono artisti come Baglioni e Bennato. La manifestazione prevede anche dialoghi tra la psicoanalisi e le esibizioni musicali, offrendo un confronto tra discipline diverse. Il calendario si svolge nel corso di diverse giornate, coinvolgendo pubblico e interpreti di vari settori.

? Domande chiave Chi saranno gli autori che animeranno i 25 luoghi d'arte?. Come dialogherà la psicoanalisi con la musica di Baglioni e Bennato?. Dove si svolgeranno i concerti tra i templi millenari della Sicilia?. Perché il simbolo diventerà il ponte tra filosofia e realtà quotidiana?.? In Breve 50 appuntamenti tra maggio e ottobre in 25 luoghi d'arte iconici.. Alessandro D'Avenia interviene il 21 maggio sul tema dell'animale simbolico.. Claudio Baglioni a Venezia il 29 e 30 giugno; Vinicio Capossela a Selinunte il 16 luglio.. Partecipazioni di Melania Mazzucco, Donato Carrisi, Niccolò Ammaniti e Umberto Galimberti.. Il 20 maggio prossimo... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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