Cristina ha richiesto un’ulteriore dose di epidurale durante il parto, dopo che quella precedente aveva smesso di fare effetto. Nonostante la richiesta, l’infermiera ha riferito alla ginecologa che la paziente non aveva chiesto nulla. Entrambe le donne hanno raccontato di aver subito episodi di violenza ostetrica durante il parto, che le hanno lasciate segnate. Le testimonianze evidenziano situazioni di disagio e mancanza di rispetto nelle strutture sanitarie.

Cristina aveva chiesto un’altra dose di epidurale: quella che le avevano dato diverse ore prima non aveva più effetto. E anche per quella aveva dovuto insistere: l’infermiera aveva detto alla ginecologa che la paziente non aveva richiesto niente. «Cosa pensava di fare qui?», le hanno ripetuto. Era in ospedale da diverse ore, prima figlia. La sua ginecologa le aveva rotto le acque manualmente al mattino, senza avvisarla («Ho pensato che magari l’avesse fatto per sbaglio»), poi era iniziata l’attesa. Il personale medico che entra ed esce, nessuna spiegazione su come stanno procedendo le cose. Dopo il cambio turno, a fine giornata, entra una nuova dottoressa, che urla: «Perché questa non ha ancora partorito?». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Flavia e Cristina: «Le nostre storie di violenza ostetrica. Quei parti terribili che ci hanno lasciato un segno»

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