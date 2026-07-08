Cristina ha richiesto un’altra dose di epidurale, ma le è stata negata e ha dovuto insistere. L’infermiera ha riferito alla ginecologa che la paziente non aveva richiesto nulla. Flavia ha denunciato di essere stata lasciata sanguinare dopo un intervento, e che i medici non volevano ricucirla. Cristina ha riferito di essere stata criticata perché non sapeva spingere e di aver subito la manovra di Kristeller senza consenso.

Cristina aveva chiesto un’altra dose di epidurale: quella che le avevano dato diverse ore prima non aveva più effetto. E anche per quella aveva dovuto insistere: l’infermiera aveva detto alla ginecologa che la paziente non aveva richiesto niente. «Cosa pensava di fare qui?», le hanno ripetuto. Era in ospedale da diverse ore, prima figlia. La sua ginecologa le aveva rotto le acque manualmente al mattino, senza avvisarla («Ho pensato che magari l’avesse fatto per sbaglio»), poi era iniziata l’attesa. Il personale medico che entra ed esce, nessuna spiegazione su come stanno procedendo le cose. Dopo il cambio turno, a fine giornata, entra una nuova dottoressa, che urla: «Perché questa non ha ancora partorito?». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Violenza ostetrica, le storie di Flavia e Cristina: «Per protesta contro la decisione della ginecologa non volevano ricucirmi». «Mi hanno detto: “Non sai spingere”, e alla fine mi hanno fatto la manovra di Kristeller»

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