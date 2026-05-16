eurovision 2026 i 10 beauty look che nella finale hanno lasciato il segno

L'edizione 2026 dell'Eurovision si è conclusa, lasciando il pubblico con ricordi di look originali e audaci. Durante la finale sono stati protagonisti hairstyle vistosi, make-up intensi e stili minimalisti, con alcuni dettagli grafici e acconciature particolari che hanno catturato l'attenzione. Le esibizioni sono state accompagnate da scelte di stile diversificate, evidenziando la varietà di tendenze adottate dagli artisti in gara. La kermesse si è confermata anche quest’anno come un evento dove l’aspetto estetico gioca un ruolo importante.

Sul palco di Vienna, i padroni di casa Victoria Swarovski (con chioma a onde old Hollywood e incarnato da Malibù) e Michael Ostrowski hanno presentato i venticinque i Paesi in gara. Ad aprire la Danimarca con Søren Torpegaard Lund, a chiudere il padrone di casa, l’Austria di Cosmo. L’Italia con il nostro Sal Da Vinci si è esibita in 22esima posizione. Proprio al vincitore del Festival di Sanremo dedichiamo un focus beauty, anche perché il ringiovanimento e la pelle straordinariamente liscia e luminosa di Sal Da Vinci sono diventati un vero e proprio tormentone in questi mesi, spingendo molti centri estetici a prenderlo come punto di riferimento per trattamenti viso ed effetto glow. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Eurovision 2026: The UK Has Chosen – Look Mum No Computer!

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