Eurovision 2026 i 10 beauty look che nella finale hanno lasciato il segno

Da vanityfair.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'edizione 2026 dell'Eurovision si è conclusa, lasciando il pubblico con ricordi di look originali e audaci. Durante la finale sono stati protagonisti hairstyle vistosi, make-up intensi e stili minimalisti, con alcuni dettagli grafici e acconciature particolari che hanno catturato l'attenzione. Le esibizioni sono state accompagnate da scelte di stile diversificate, evidenziando la varietà di tendenze adottate dagli artisti in gara. La kermesse si è confermata anche quest’anno come un evento dove l’aspetto estetico gioca un ruolo importante.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sul palco di Vienna, i padroni di casa Victoria Swarovski (con chioma a onde old Hollywood e incarnato da Malibù) e Michael Ostrowski hanno presentato i venticinque i Paesi in gara. Ad aprire la Danimarca con Søren Torpegaard Lund, a chiudere il padrone di casa, l’Austria di Cosmo. L’Italia con il nostro Sal Da Vinci si è esibita in 22esima posizione. Proprio al vincitore del Festival di Sanremo dedichiamo un focus beauty, anche perché il ringiovanimento e la pelle straordinariamente liscia e luminosa di Sal Da Vinci sono diventati un vero e proprio tormentone in questi mesi, spingendo molti centri estetici a prenderlo come punto di riferimento per trattamenti viso ed effetto glow. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

eurovision 2026 i 10 beauty look che nella finale hanno lasciato il segno
© Vanityfair.it - Eurovision 2026, i 10 beauty look che nella finale hanno lasciato il segno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Eurovision 2026: The UK Has Chosen – Look Mum No Computer!

Video Eurovision 2026: The UK Has Chosen – Look Mum No Computer!

Sullo stesso argomento

Io Sono Farah Anticipazioni: Tutte Le Morti Che Hanno Lasciato Il Segno!In Io Sono Farah tensioni, tradimenti e decisioni pericolose cambiano per sempre il destino di Farah e Tahir.

Eurovision 2026, i beauty look esplosivi della prima semi-finaleEurovision 2026 comincia: in diretta da Vienna si avvicendano 15 cantanti e band in gara insieme a due dei Big Four già classificati per la finale...

eurovision 2026 i 10 beautyEurovision 2026, i 10 beauty look che nella finale hanno lasciato il segnoSiamo arrivati alla fine: Eurovision 2026 chiude i battenti. Tra chiome va va voom, make-up massimalisti e nude look, dettagli grafici e hairstyle sui generis anche quest'anno ne abbiamo viste di tutt ... vanityfair.it

eurovision 2026 i 10 beautyEurovision 2026 al via a Vienna: dove vederlo, i cantanti in gara, le polemiche, i favoriti, e l’Italia che sogna la vittoria con Sal Da VinciLe date da segnare sono quelle del 12 e 14 maggio per le semifinali e del 16 maggio per la finalissima. Quest’anno saranno 35 i Paesi partecipanti ... vanityfair.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web