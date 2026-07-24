firenze piange renato capetti addio al parrucchiere delle vip

Renato Capetti, noto parrucchiere di Firenze, è morto all’età di 92 anni. Per decenni ha gestito un salone frequentato da molte clienti famose, che lo chiamavano semplicemente “Renato”. La sua attività ha segnato la storia della coiffure in città, diventando un punto di riferimento nel settore. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra chi lo conosceva e aveva usufruito dei suoi servizi.

Firenze, 24 luglio 2026 - Renato Capetti se n'è andato a 92 anni, lasciando un segno profondo nella storia della coiffure fiorentina. Per migliaia di donne era semplicemente "Renato". Non serviva aggiungere il cognome: bastava dire " vado da Renato" o "mi ha fatto i capelli Renato" per capire di chi si stesse parlando. Per oltre sessant'anni il suo salone di via San Gallo è stato un punto di riferimento, frequentato da giornaliste, personaggi dello spettacolo e da tante donne comuni, alle quali dedicava la stessa attenzione e lo stesso rispetto. Il ricordo di Claudio Landi. Ad annunciare la scomparsa è anche il ricordo commosso di Claudio Landi, oggi uno dei soci titolari del salone, entrato come dipendente nel 1971. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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