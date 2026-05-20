La finale del Grande Fratello Vip 2026 si è conclusa con alcuni colpi di scena e cambiamenti nelle valutazioni dei concorrenti. Renato e Raul sono stati i protagonisti con giudizi favorevoli, mentre Lucia è stata meno considerata. Durante la serata, Antonella Elia ha espresso critiche più dure nei confronti di Pietro Delle Piane, suscitando attenzione tra i presenti. La puntata ha visto anche altri momenti significativi, che hanno caratterizzato l’ultima fase di questa edizione del reality.

Roma, 19 maggio 2026 - Questa edizione del reality show si è conclusa col botto. Ecco le pagelle della finale del Grande Fratello Vip 2026. Un’edizione particolarmente fortunata dal punto di vista dei risultati degli ascolti tv. Tanto da aver dato una seconda vita a un format che ormai puzzava di naftalina. Alessandra Mussolini: voto Concorrente ideale. Alessandra Mussolini ha giocato sin dal primo minuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ha giocato a proprio modo, sia chiaro. Un modo sguaiato, evidente, eccessivo, incoerente, teatrale. Ma ha giocato molto bene. Perché ha capito che si chiama reality show, ma non è la realtà. Ecco quindi che è emerso il suo modo di essere personaggio, il suo modo di essere esagerata e, quindi, di fare show. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle finale Grande Fratello Vip 2026: Renato e Raul miracolati, Lucia sarà dimenticata. Antonella Elia clamorosa contro Pietro Delle Piane

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Grande fratello vip 2026 | Alessandra Mussolini è la seconda finalista

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