Addio a Renato Romagnoli il partigiano Italiano delle battaglie di Porta Lame e Bolognina

È morto a 99 anni Renato Romagnoli, noto come il partigiano “Italiano”. Fu protagonista delle battaglie di Porta Lame e Bolognina, contribuendo alla liberazione della città dal nazifascismo.

Si è spento a 99 anni Renato Romagnoli, il partigiano “Italiano” protagonista della liberazione della città dal nazifascismo. Le sue gesta durante la Seconda guerra mondiale lo portarono a essere insignito della Medaglia d'Argento al Valor Militare e fu lo storico amministratore e presidente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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