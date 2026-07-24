Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Joao Mario a un passo poi tutto sull’attacco

La Fiorentina ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Joao Mario, esterno portoghese nato nel 2000. L’affare è vicino alla conclusione e il giocatore dovrebbe unirsi alla squadra per rafforzare le fasce di gioco. Dopo questa operazione, la società si concentrerà sulla campagna di rafforzamento dell’attacco.

Firenze, 24 luglio 2026 - Affare fatto. O poco ci manca. La Fiorentina ha infatti trovato l'intesa con la Juventus per l'arrivo di Joao Mario, esterno portoghese classe 2000 destinato a rinforzare le corsie di Fabio Grosso. Nelle ultime ore la trattativa ha registrato un'accelerazione decisiva, favorita dall'apertura del club bianconero alla formula del prestito, soluzione sulla quale Fabio Paratici e Roberto Goretti avevano impostato la negoziazione fin dall'inizio. Una volta ottenuto il via libera, i dirigenti viola hanno chiuso rapidamente i dettagli, con un diritto di riscatto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro. Joao Mario rappresenta un profilo perfettamente in linea con le idee tattiche di Grosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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