Un giocatore è stato acquistato dalla Fiorentina nel corso della notte, dopo un lungo tira e molla tra Trebisonda e Firenze. La società viola ha formalizzato l'accordo alle prime ore del mattino, senza comunicazioni ufficiali. La trattativa è durata diverse settimane, con incontri riservati e negoziati serrati. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai club coinvolti. La firma è avvenuta poco prima dell'apertura del mercato estivo, senza dettagli sui termini economici.

Firenze, 16 luglio 2026 - La sensazione è che la partita sia entrata nella fase decisiva, ma il fischio finale è ancora lontano. La trattativa tra Fiorentina e Trabzonspor per Christ Inao Oulai continua infatti a vivere tra accelerazioni improvvise e brusche frenate, con una distanza comunicativa evidente tra quanto filtra dalla Turchia e ciò che emerge invece dal Viola Park. L'ultima svolta è arrivata direttamente dai dirigenti del club turco. Nel corso della giornata, infatti, il vicepresidente del Trabzonspor ha parlato pubblicamente dell'operazione, lasciando intendere che l'accordo sia ormai a un passo dalla conclusione. « Lasceremo partire Oulai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Lanazione.it - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Intrigo sull’asse Trebisonda-Firenze. Giallo Oulai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Dragusin sbarca a Firenze. Koleosho ora è un intrigoRadu Dragusin sta arrivando a Firenze per sostenere le visite mediche, passaggio finale prima della firma con la Fiorentina.

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Si può spingere per Thorstvedt, Oulai piaceLa Fiorentina lavora sul mercato per rinforzare la difesa, puntando su Thorstvedt e Oulai come possibili acquisti.

Temi più discussi: Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Paratici non molla Ruggeri. Avanti anche per Oulai; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Thorstvedt per completare la mediana. Gosens saluta; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Si può spingere per Thorstvedt, Oulai piace; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Dragusin sbarca a Firenze. Koleosho ora è un intrigo.

Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: sorpresa Jimenez. Ora Paratici può chiudere per Oso x.com

Fiorentina, il colpo di mezzanotte. Oulai-Arokodare, duello sul filo dello... 'slot'La Fiorentina si mostra interessata a entrambi i profili, ma ne potrà tesserare soltanto uno. Intanto per l'attacco avanza Bakayoko del Lipsia. Resiste il sogno Ruggeri a sinistra ... msn.com

Fiorentina, il colpo di mezzanotte - Oulai fino alla fine. Gosens addio, torna in GermaniaLa Fiorentina ha concluso anche l'arrivo del quinto rinforzo, ovvero Victor Valdepenas dal Real Madrid. Fra gli esterni d'attacco il preferito è Bakayoko ... msn.com