Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Intrigo sull’asse Trebisonda-Firenze Giallo Oulai

Da lanazione.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore è stato acquistato dalla Fiorentina nel corso della notte, dopo un lungo tira e molla tra Trebisonda e Firenze. La società viola ha formalizzato l'accordo alle prime ore del mattino, senza comunicazioni ufficiali. La trattativa è durata diverse settimane, con incontri riservati e negoziati serrati. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai club coinvolti. La firma è avvenuta poco prima dell'apertura del mercato estivo, senza dettagli sui termini economici.

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Firenze, 16 luglio 2026 - La sensazione è che la partita sia entrata nella fase decisiva, ma il fischio finale è ancora lontano. La trattativa tra Fiorentina e Trabzonspor per Christ Inao Oulai continua infatti a vivere tra accelerazioni improvvise e brusche frenate, con una distanza comunicativa evidente tra quanto filtra dalla Turchia e ciò che emerge invece dal Viola Park. L'ultima svolta è arrivata direttamente dai dirigenti del club turco. Nel corso della giornata, infatti, il vicepresidente del Trabzonspor ha parlato pubblicamente dell'operazione, lasciando intendere che l'accordo sia ormai a un passo dalla conclusione. « Lasceremo partire Oulai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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