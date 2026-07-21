Fiorentina | la Roma vuole Dodò Paratici chiede Dovbyk e Soulè Su Kean anche il Fenerbahce Domani amichevole col Gubbio

Da firenzepost.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma sta valutando l'acquisto di Dodò dalla Fiorentina, mentre la dirigenza della Juventus ha richiesto Dovbyk e Soulè. Sul fronte Kean, il Fenerbahçe ha manifestato interesse. Domani si terrà un'amichevole tra la squadra e il Gubbio. Nel mercato, Garnacho si allontana dal Chelsea: l'Aston Villa ha fatto un'offerta ufficiale.

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Le trame di mercato s'intrecciano: si allontana Garnacho, richiesto ufficialmente dall'Aston Villa al Chelsea, ma spunta una trattativa con la Roma che potrebbe arrivare a buon fine. A Gasperini piace Dodò. Mentre potrebbe rinunciare, almeno per la prossima stagione, all'attaccante ucraino Artem Dovbyk, ventinovenne. E nemmeno Soulè sarebbe incedibile. Interessi accomunati, dunque Paratici sarebbe pronto a discutere perché su Kean, oltre al Como, ci sarebbe il Fenerbahce di Istanbul L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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