Fiorentina Grosso | Kean? Vorrei tenerlo ma ci sono delle voci

Il club ha confermato che Moise Kean, attaccante della Fiorentina, potrebbe lasciare la squadra. L’allenatore ha detto di vederlo tranquillo e di averlo ritrovato dopo anni, ma ha anche ammesso che ci sono voci di mercato che lo collegano al Como. La società preferirebbe mantenerlo, ma non esclude una possibile cessione. Kean è attualmente il titolare dell’attacco.

Moise Kean è stato accostato al Como e Fabio Grosso ammette che la Fiorentina potrebbe perdere quello che oggi è il suo attaccante titolare. “Lo vedo tranquillo, ho il piacere di ritrovarlo dopo diversi anni. L'ho conosciuto quando era un ragazzino e l'ho ritrovato da uomo e calciatore affermato. Le caratteristiche le conoscete e le conosco bene, è un giocatore fortissimo per la nostra squadra. Poi, come ho detto prima, ci sono le voci di mercato, ma noi siamo qui soltanto per lavorare e migliorare. Sapete che ci sono delle dinamiche di mercato: io sono felice di averlo, sarei felice di averlo, ma se dovesse palesarsi qualcosa di bello per lui e che vada bene a tutti, sarei altrettanto felice di fargli l'in bocca al lupo”, ha dichiarato il tecnico viola. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Highlights Como vs Fiorentina 1 - 2 (Fagioli, Kean, autorete Parisi)

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