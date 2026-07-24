Fine Vita l’Emilia-Romagna approva legge sul suicidio assistito

L’Emilia-Romagna ha approvato una legge sul suicidio medicalmente assistito, aprendo un dibattito pubblico e giuridico nel paese. La normativa consente l’assistenza al suicidio sotto specifiche condizioni, ma non è ancora applicata. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra le forze politiche e la società civile. La legge si inserisce nel contesto delle discussioni sulla fine vita e sui diritti dei pazienti.

L’Emilia-Romagna ha approvato una legge sul suicidio medicalmente assistito. Un provvedimento destinato ad alimentare il dibattito politico e giuridico a livello nazionale. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Fine Vita, lEmilia-Romagna approva legge sul suicidio assistito

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