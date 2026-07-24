Fine vita il sì della Regione | Dignità e libertà di scelta Colmato il vuoto nazionale

La Regione ha approvato una legge sul fine vita che garantisce il diritto di scelta e l'accesso a cure adeguate. La normativa colma il vuoto lasciato da leggi nazionali e permette ai cittadini di decidere autonomamente sulla propria vita. La legge prevede anche l’assistenza e il supporto necessario durante il percorso. La decisione è stata approvata con una maggioranza, senza nomi di rappresentanti o enti coinvolti.

"Vogliamo che ogni cittadino possa decidere in modo autonomo della propria vita, e che possa ricevere cure ed assistenza". Il consigliere regionale del Pd e presidente della commissione politiche per la Salute Gian Carlo Muzzarelli è intervenuto nel dibattito che ha condotto all’approvazione del progetto di legge che disciplina il ’ fine vita ’, le modalità organizzative cioè per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale in materia di suicidio medicalmente assistito. "L’Assemblea legislativa regionale dell’ Emilia-Romagna – ha detto Muzzarelli – ha colmato la lacuna normativa esistente, dando piena libertà di scelta a ogni cittadino sulla propria esistenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Fine vita e Liberi Subito | Incontro pubblico a Zibido San Giacomo – 25 giugno 2026

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Sì, avete letto bene: il fine vita è stato approvato. Ma non in Italia. Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Belgio, Austria. Non è un elenco casuale: sono i Paesi che hanno già una legge sul fine vita. L'Italia no. Ancora una volta ci distinguiamo per la nostra arret x.com

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