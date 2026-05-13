Fine vita il caso Gheller torna in Regione | Il Veneto non può più rimandare

Il tema del fine vita torna al centro dell’attenzione in regione. La questione, molto discussa nel padovano negli ultimi anni, ha coinvolto diverse realtà tra cittadini, associazioni, amministratori e operatori sanitari. Dopo vari rinvii, si riaccende il dibattito sulla possibilità di affrontare in modo concreto le questioni legate alle decisioni sulla fine della vita. La Regione si trova ora a dover fare i primi passi ufficiali in questa direzione.

Il tema del fine vita resta uno dei nodi più delicati e discussi anche nel padovano, dove negli ultimi anni il dibattito ha coinvolto associazioni, cittadini, amministratori e mondo sanitario. A riportarlo al centro del confronto politico regionale è stata la proiezione, a Palazzo Ferro Fini, del.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Temi più discussi: Fine vita, ora basta: l’opposizione vuole il ddl subito in aula; Fine vita, de Pascale: Serve una legge nazionale, le Regioni da sole non bastano; Fine vita ancora senza intesa, ma testo in Aula il 3 giugno; Fine vita il 3 giugno in Aula al Senato: senza accordo si voterà il testo Pd. Forza Italia lavora per superare il veto di FdI.

Se è vero che c’è un’apertura sul tema del fine vita, come annunciato anche da Forza Italia, è un fatto positivo. Ma attenzione: purché non si tratti di un testo addirittura peggiorativo rispetto ai principi già stabiliti dalla Corte Costituzionale, come nel caso del test x.com

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