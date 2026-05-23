Fine vita Zanettin | Sia legge nazionale non vogliamo cittadini di serie A e B

Forza Italia insiste sulla necessità di una legge nazionale sul fine vita. Un rappresentante del partito ha dichiarato che non si vogliono cittadini di serie A e B, sottolineando l'importanza di un quadro legislativo uniforme. La posizione viene ribadita mentre il partito prosegue la propria campagna, senza indicare una data precisa per l’approvazione di una normativa condivisa.

(Adnkronos) – Forza Italia non molla sul fine vita. Vuol portare la sua battaglia avanti fino in fondo, o almeno provarci, perchè, come spiega all'Adnkronos il senatore azzurro Pierantonio Zanettin, relatore del testo presentato dal centrodestra insieme all'esponente di Fdi, Ignazio Zullo, ''è necessaria una legge nazionale per evitare il caos delle legislazioni a macchia. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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