Fine vita Emilia-Romagna terza regione ad approvare legge sul suicidio assistito segue Toscana e Sardegna

Da ilgiornaleditalia.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato una legge regionale che disciplina il suicidio medicalmente assistito, in conformità con le indicazioni della Corte costituzionale. La regione diventa così la terza a adottare una normativa su questo tema, dopo Toscana e Sardegna. La legge definisce le modalità di accesso al servizio, seguendo i criteri stabiliti dalla sentenza della Corte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Via libera dell’Assemblea legislativa al provvedimento che regola l’accesso al suicidio medicalmente assistito secondo le indicazioni della Corte costituzionale L’Emilia-Romagna si dota di una legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. L’Assemblea legislativa ha approvato il provved. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

fine vita emilia romagna terza regione ad approvare legge sul suicidio assistito segue toscana e sardegna
© Ilgiornaleditalia.it - Fine vita, Emilia-Romagna terza regione ad approvare legge sul suicidio assistito, segue Toscana e Sardegna
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LEmilia-Romagna approva il suicidio assistito - talk with v

Video LEmilia-Romagna approva il suicidio assistito - talk with v

Notizie e thread social correlati

Suicidio assistito, una legge anche in Emilia-Romagna sul fine vita: è la terza regione che decide da solaL’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato una legge regionale sul suicidio assistito, diventando la terza regione a regolamentare il...

Fine vita, l’Emilia Romagna approva la legge sul suicidio assistitoIn Emilia-Romagna è stata approvata una legge sul suicidio medicalmente assistito.

Temi più discussi: Fine vita, l'Emilia-Romagna approva la legge sul suicidio assistito; L'Emilia-Romagna approva la legge sul suicidio assistito; Emilia-Romagna approva la legge sul fine vita: è la terza Regione; L'Emilia-Romagna approva la legge sul fine vita, è la terza regione.

emilia romagna fine vita emilia romagnaFine vita, l'Emilia-Romagna approva la legge. De Pascale: Procedure e diritti ora applicabiliL'Emilia-Romagna è la terza regione in Italia a normare la materia. Il presidente de Pascale: Non si creano nuovi diritti, ma procedure obiettive e imparziali per tutti i principi affermati dalla sen ... corrieredibologna.corriere.it

emilia romagna fine vita emilia romagnaFine vita, la Regione Emilia-Romagnaapprova la legge: Atto di civiltàIl testo organizza il servizio sanitario stabilendo regole uguali su tutto il territorio per esaminare le domande ... bologna.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web