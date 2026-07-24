fine vita emilia romagna terza regione ad approvare legge sul suicidio assistito segue toscana e sardegna

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato una legge regionale che disciplina il suicidio medicalmente assistito, in conformità con le indicazioni della Corte costituzionale. La regione diventa così la terza a adottare una normativa su questo tema, dopo Toscana e Sardegna. La legge definisce le modalità di accesso al servizio, seguendo i criteri stabiliti dalla sentenza della Corte.

Via libera dell’Assemblea legislativa al provvedimento che regola l’accesso al suicidio medicalmente assistito secondo le indicazioni della Corte costituzionale L’Emilia-Romagna si dota di una legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. L’Assemblea legislativa ha approvato il provved. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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