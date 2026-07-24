In dieci anni, lo stipendio del presidente della FIFA è aumentato da 1,4 a 5,2 milioni di euro. La differenza tra i due periodi è stata resa nota attraverso documenti ufficiali pubblicati recentemente. La cifra riflette un incremento significativo delle remunerazioni per la posizione di vertice nell’organizzazione. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di remunerazione o altri benefici correlati. L’ente non ha commentato pubblicamente le variazioni salariali.

Sepp Blatter, l’uomo che traghettò la Fifa nell’era del business globalizzato, si rifiutò fino alla fine di rivelare il suo stipendio. Una volta disarcionato, all’apice del più grande scandalo della sua storia, l’organo di governo del calcio mondiale varò una serie di riforme per aumentare la trasparenza e, nel marzo 2016, divulgò le cifre relative al 2015, ultimo anno della sua gestione: 3,3 milioni di euro. Da allora, nei bilanci della Fifa compare una tabella dettagliata con i compensi del presidente. Carta canta. Gianni Infantino, all’inizio del suo primo mandato, nel 2016, percepì 1,5 milioni di franchi svizzeri, equivalenti a 1,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fifa, sono affari d'oro! E Infantino fa poker: in 10 anni stipendio da 1,4 a 5,2 milioni

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