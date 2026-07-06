Donald Trump ha telefonato a Gianni Infantino, presidente della FIFA, prima che la federazione annullasse la squalifica di Folarin Balogun, permettendogli di giocare contro il Belgio negli ottavi di finale. La decisione è stata comunicata poche ore prima della partita. Nel frattempo, l’ufficio FIFA si trova nel suo grattacielo, con viaggi d’affari e riferimenti al cappello MAGA.

La telefonata di Donald Trump a Gianni Infantino, poi la decisione della Fifa di cancellare la squalifica di Folarin Balogun a poche ore dall’ ottavo di finale contro il Belgio. Una scelta senza precedenti nella storia dei Mondiali, motivata con l’applicazione dell’articolo 27 del Codice disciplinare, che ha provocato la durissima protesta della federazione belga e aperto un caso enorme sull’ autonomia della giustizia sportiva. La Fifa nega qualsiasi collegamento tra la telefonata del presidente degli Stati Uniti e la revoca della sanzione. Ma la vicenda rappresenta l’ultimo episodio di un rapporto ormai strettissimo tra Infantino e Trump, un’alleanza costruita negli anni e diventata uno dei pilastri del potere del numero uno del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - L’ufficio Fifa nel suo grattacielo, i viaggi d’affari, il cappello MAGA: storia dell’amicizia sempre più sfacciata fra Infantino e Trump

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